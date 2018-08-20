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الرئيسية | رياضة | السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية

السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية

السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 غشت 2018 - 15:43

قررت الهيئة السعودية العامة للمنافسة إلغاء تراخيص مجموعة قنوات "بي ان سبورتس" القطرية في المملكة نهائيا، مع تغريمها بمبلغ قدره 10 ملايين ریال سعودي، بعد الكشف عن انتهاكات كبيرة ارتكبتها على حد قولها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أنها تلقت منذ آذار 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات "بي ان سبورت" لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة.

وأضافت الهيئة أنه اتضح استغلال قنوات "بي ان سبورتس" لوضعها المهيمن ممثلا بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

كما عكفت "بي ان سبورت" على تضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، بحسب بيان الهيئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - anouar الاثنين 20 غشت 2018 - 15:58
ونعمة القرار لان قنوات بين سبور زادت فيه بزاف
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-3
2 - رشيد الاثنين 20 غشت 2018 - 16:11
وهل وفرت السعودية البديل عقب هذا المنع.أم سوف ترخص لقنوات أمريكية للقيام بهذا الدور. لا لشيء فقط. للتناحر بين الأشقاء العرب عفوا الأشقياء العرب.
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3 - sohail الاثنين 20 غشت 2018 - 16:20
اكبر خطأ ارتكبته قطر هو احتكارها لبث مقابلات كرة القدم الرياضة الاكثر شعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط بأثمنة خيالية مقارنة مع الحد الادنى للاجير اظافة الى زيادات غير منطقية في كل بطولة ككأس العالم واوربا وافريقيا وهذا يجعل دولة قطر التي نتمنى لها كل خير تفقد شيئا فشيئا حب الشعوب وهذا ما يحاول استغلاله بعض الحكام الحاقدين عليها
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4 - مغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 16:22
نطالب الحكومة المغربية الفاشلة بنفس الاجراء
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5 - mounir الاثنين 20 غشت 2018 - 16:22
فقط في العالم العربي المال مقابل الكرة وماذا عن الفقير أليس له الحق في مشاهدة مباريات كرة القدم . دول الخليج ورم خبيث اتمنى زواله
مرحبا بالديزلايكات
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