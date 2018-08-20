السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية

هسبريس - متابعة

قررت الهيئة السعودية العامة للمنافسة إلغاء تراخيص مجموعة قنوات "بي ان سبورتس" القطرية في المملكة نهائيا، مع تغريمها بمبلغ قدره 10 ملايين ریال سعودي، بعد الكشف عن انتهاكات كبيرة ارتكبتها على حد قولها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أنها تلقت منذ آذار 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات "بي ان سبورت" لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة.

وأضافت الهيئة أنه اتضح استغلال قنوات "بي ان سبورتس" لوضعها المهيمن ممثلا بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

كما عكفت "بي ان سبورت" على تضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، بحسب بيان الهيئة.