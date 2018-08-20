24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة والتجنيد الإجباري (5.00)

  2. كسوة الكعبة المشرفة (5.00)

  3. السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية (5.00)

  4. ألمانيا تحقق مع طبيب "العلاج مقابل الجنس" (5.00)

  5. المغرب يراهن على خط سككي سريع لتصدير الخضر إلى الخارج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا

ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا

ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا
هسبريس - رويترز
الاثنين 20 غشت 2018 - 16:33

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين ترشيح محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش لجائزة أفضل لاعب هذا العام.

وسجل صلاح 44 هدفا مع ليفربول الموسم الماضي وقاد النادي الإنجليزي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد. وخرج صلاح مصابا في الشوط الأول ولم يستكمل اللقاء.

وقاد رونالدو، الفائز بالجائزة العام الماضي، ريال مدريد لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي وأنهى المسابقة في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفا.

ورونالدو، الذي نال الجائزة ثلاث مرات، هو الوحيد الذي دخل القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا بشكل سنوي منذ 2011. وانضم رونالدو إلى يوفنتوس هذا الصيف.

واحتل مودريتش، الذي كان ضمن تشكيلة ريال مدريد الفائزة بدوري الأبطال، المركز الثاني مع كرواتيا في كأس العالم ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة في روسيا.

واختار الاتحاد الأوروبي بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج وأدا هيجربيرج لاعبة أولمبيك ليون وأماندين هنري لاعبة وسط ليون كمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العام.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن الفائزين خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 30 أغسطس آب الجاري في موناكو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ابو علي الاثنين 20 غشت 2018 - 16:57
رونالدو هوا الاوفر حظ للفوز بالكرة الذهبية لانه هوا من كان كل شيء في ريال مدريد و على سبيل المثال الريال ضد اتلتيكو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - طارق 004 الاثنين 20 غشت 2018 - 17:01
غالبا مودريتش ولكن نتمنى حظ موفق لمحمد صلاح إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - صقر الاثنين 20 غشت 2018 - 17:11
مودريتش الاقرب الفوز بها دون تحيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - mode الاثنين 20 غشت 2018 - 17:21
ياااااااااااااربي يديها صلاح. بغينا صراحة يديها شي عربي مسلم.خلاها المثال المصري ( انا واخويا على ابني عمي وانا وابني عمي عالغريب ).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - مغربية الاثنين 20 غشت 2018 - 17:26
ان شاء الله اللقب من نصيب محمد صلاح المهم عربي ويستاهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - منصف الاثنين 20 غشت 2018 - 17:34
إلى صاحب التعليق الأول: ليس صحيح لأن كريستيانو لم يتألق في النهاية و لا في مقابلتي النصف ضد البايرن بل و حتى خلال الربع إياب في لقاء مدريد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ملاحض الاثنين 20 غشت 2018 - 17:36
tout les chemins amain à Rome,كل الطرق تادي الى الدون البرتغالي انيستا له تريخ كبير في صنع اللعب وسيطرة على وسط الميدان لسنين طويلة وفاز بكاس العالم وبطولة اوروبا ووصل للدور النهاءي لهاده الجاءزة اكثر من مرة ولن يفوز بيها امام العملاقان مسي والدون
وهنا اقول مدرتش بعيد كل البعد على هاد اللقب والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.