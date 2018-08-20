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كُتّاب وآراء
ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين ترشيح محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش لجائزة أفضل لاعب هذا العام.
وسجل صلاح 44 هدفا مع ليفربول الموسم الماضي وقاد النادي الإنجليزي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد. وخرج صلاح مصابا في الشوط الأول ولم يستكمل اللقاء.
وقاد رونالدو، الفائز بالجائزة العام الماضي، ريال مدريد لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي وأنهى المسابقة في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفا.
ورونالدو، الذي نال الجائزة ثلاث مرات، هو الوحيد الذي دخل القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا بشكل سنوي منذ 2011. وانضم رونالدو إلى يوفنتوس هذا الصيف.
واحتل مودريتش، الذي كان ضمن تشكيلة ريال مدريد الفائزة بدوري الأبطال، المركز الثاني مع كرواتيا في كأس العالم ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة في روسيا.
واختار الاتحاد الأوروبي بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج وأدا هيجربيرج لاعبة أولمبيك ليون وأماندين هنري لاعبة وسط ليون كمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العام.
وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن الفائزين خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 30 أغسطس آب الجاري في موناكو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
وهنا اقول مدرتش بعيد كل البعد على هاد اللقب والله اعلم