الإصابة تبعد الحداد أسبوعا عن ملاعب كرة القدم

هسبورت - آمال لكعيدا*

خضع إسماعيل الحداد، مهاجم نادي الوداد البيضاوي، السبت الماضي، لفحوصات بالرنين المغناطيسي، تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق "الأحمر"، من أجل معاينة مستوى خطورة الإصابة التي تعرض لها، الجمعة الماضي، خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه ماميلودي سانداوز الجنوب إفريقي لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر وثيق الاطلاع، في تصريح خص به "هسبورت"، أن نتائج الفحوصات أظهرت أن إسماعيل الحداد تعرض فقط لتوعك في رجله اليمنى، وليس في رجله اليسرى، التي كانت تعرضت لإصابات متكررة في وقت سابق، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لفترة راحة أولية تقارب الأسبوع قبل العودة إلى التداريب.

وأثارت الطريقة التي غادر بها إسماعيل الحداد المستطيل الأخضر في مباراة سان داونز القلق في الجمهور الودادي، خاصة بعد أن ضمن الفريق المرور إلى الأدوار المتقدمة والحاسمة من البطولة الإفريقية، التي يحاول الاحتفاظ بلقبها، الذي ناله الموسم الفارط تحت قيادة الإطار الوطني الحسين عموتة.

من جهة أخرى، يرتقب أن لا يزج عبد الهادي السكيتيوي، مدرب الوداد، بكامل تشكيلته الأساسية في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأبطال، والمرتقبة الأسبوع المقبل، أمام فريق توغو بور التوغولي، بعد أن ضمن الفريق العبور إلى دور ربع النهائي بشكل رسمي، متصدرا مجموعته، وهو ما قد يساعد الفريق على استعادة كامل لاعبيه المصابين من جهة، وتفادي تلقي بطاقات صفراء ثانية قد تغيب بعض العناصر عن مباريات الدور المقبل.

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