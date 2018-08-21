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الرئيسية | رياضة | بولونيا الإيطالي يتعاقد مع مدافع مغربي صاعد

بولونيا الإيطالي يتعاقد مع مدافع مغربي صاعد

بولونيا الإيطالي يتعاقد مع مدافع مغربي صاعد
هسبورت*
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 05:56

أعلن فريق بولونيا الإيطالي أنه تمكن، في آخر لحظة من الميركاتو الصيفي، من التعاقد مع الموهبة المغربية الصاعدة عمر الخيلوطي.

وانتقل الخيلوطي، البالغ من العمر 17 سنة، إلى بولونيا، قادما إليه من فريق سان جوستيزي، الذي يمارس في الدرجة الثالثة "D" في البطولة الإيطالية.

يشار إلى أن اللاعب المغربي الصاعد، الذي يلعب في الدفاع، كان قد تلقى دعوة من مدرب المنتخب الإيطالي تحت 17 سنة.

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