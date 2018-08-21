بلهندة يفضل تركيا على مجاورة النصر السعودي

هسبورت*

رفض المغربي يونس بلهندة الانتقال إلى فريق النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث فضل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما المواصلة داخل أسوار غلطة سراي.

وحسب الإعلامي الفرنسي مانويل لوجون، فإن فريق النصر قدَم عرضاً ماليا ضخما لبلهندة، لكنه رفض العرض بشكل قطعي، مفضلا الاستمرار في الدوري التركي علي الانتقال إلى الخليج.