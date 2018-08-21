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سفيان أمرابط يطلب الرحيل عن فاينورد روتردام
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 09:35
قدم المغربي سفيان أمرابط طلب رحيله إلى فريقه فاينورد روتردام، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد موسم واحد قضاه داخل أسوار حامل لقب الدوري الهولندي الممتاز.
وقال جيوفاني فان بروكهوست، مدرب فريق فاينورد، في تصريح لقناة "فوكس سبورتس" الهولندية، "أعلم برغبة سفيان. لقد أخبرني برغبته في الرحيل عن الفريق، لذلك لم أعتمد عليه"، مضيفا أن "اللاعب لم يعد ضمن حساباتي حاليا".