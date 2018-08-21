24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة والتجنيد الإجباري (5.00)

  2. شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران (5.00)

  3. أثمان الأضاحي في بنجرير (5.00)

  4. السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية (5.00)

  5. ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سفيان أمرابط يطلب الرحيل عن فاينورد روتردام

سفيان أمرابط يطلب الرحيل عن فاينورد روتردام

سفيان أمرابط يطلب الرحيل عن فاينورد روتردام
هسبورت*
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 09:35

قدم المغربي سفيان أمرابط طلب رحيله إلى فريقه فاينورد روتردام، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد موسم واحد قضاه داخل أسوار حامل لقب الدوري الهولندي الممتاز.

وقال جيوفاني فان بروكهوست، مدرب فريق فاينورد، في تصريح لقناة "فوكس سبورتس" الهولندية، "أعلم برغبة سفيان. لقد أخبرني برغبته في الرحيل عن الفريق، لذلك لم أعتمد عليه"، مضيفا أن "اللاعب لم يعد ضمن حساباتي حاليا".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.