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الرئيسية | رياضة | المغربي آيت بناصر يقرر البقاء في صفوف موناكو

المغربي آيت بناصر يقرر البقاء في صفوف موناكو

المغربي آيت بناصر يقرر البقاء في صفوف موناكو
هسبورت*
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 12:01

قرر المغربي يوسف آيت بناصر البقاء في فريق موناكو، بعد عودته من الإعارة، التي قضاها ضمن صفوف فريق كان، الممارس في الدوري الفرنسي الممتاز.

وحسب موقع "madeinfoot"، فإن اللاعب المغربي بات داخل مخططات المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، الذي قرر الاحتفاظ به، والاعتماد عليه خلال الموسم الحالي.

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