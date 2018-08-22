24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حكايتنا مع موسم الحر
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- بابا الفاتيكان: الكنيسة تجاهلت التحرش بالأطفال
- حكومة ألمانيا تستبعد حاليا تقديم مساعدات لتركيا
- مهاجر مغربي ينقذ منزلا من خطر الحريق بإسبانيا
سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)
الخطر يداهم الخصوصية في محركات البحث والشبكات الاجتماعية (5.00)
"حراك الريف" .. أكثر من 180 معتقلا يستفيدون من العفو الملكي (5.00)
- معبر "تندوف شوم" .. الجزائر تواجه المغرب وموريتانيا "كبش فداء" - (115)
- تجنيد شباب المغرب يثير قلق البوليساريو .. والجزائر تفضل الصمت - (106)
- العثماني: أخنوش وراء اقتراح بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية - (94)
- حذف العثماني لحقيبة "أفيلال" يجلب احتقانا داخل حزب "الكتاب" - (84)
- "ثورة تربوية" تنتظر منظومة التعليم بعد خطاب الملك محمد السادس - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"اليونايتد" يستبعد إقالة مورينيو أو تعيين زيدان
أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد ليس لديه أي نية للاستغناء عن خدمات مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، واستبعد التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان بدلا منه.
ووفقا لما جاء على موقع "Manchester Evening News"، فإن النادي الإنجليزي لا يعتزم إقالة مورينيو الذي تدهورت علاقته بإدارة "الشياطين الحمر" خلال الآونة الأخيرة بسبب شكواه من عدم التعاقد مع لاعبين كافيين لمنافسة الأندية الكبرى في أوروبا، على حد رأيه.
وترددت شائعات مؤخرا بشأن إمكانية التعاقد مع زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ليحل محل مورينيو.
وذكر نفس الموقع نقلا عن مصدر من مان يونايتد، "لماذا قد نناقش إمكانية التعاقد مع زيدان بينما لا يوجد وظيفة شاغرة"