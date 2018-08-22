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الرئيسية | رياضة | "اليونايتد" يستبعد إقالة مورينيو أو تعيين زيدان

"اليونايتد" يستبعد إقالة مورينيو أو تعيين زيدان

"اليونايتد" يستبعد إقالة مورينيو أو تعيين زيدان
هسبريس - إفي
الأربعاء 22 غشت 2018 - 03:35

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد ليس لديه أي نية للاستغناء عن خدمات مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، واستبعد التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان بدلا منه.

ووفقا لما جاء على موقع "Manchester Evening News"، فإن النادي الإنجليزي لا يعتزم إقالة مورينيو الذي تدهورت علاقته بإدارة "الشياطين الحمر" خلال الآونة الأخيرة بسبب شكواه من عدم التعاقد مع لاعبين كافيين لمنافسة الأندية الكبرى في أوروبا، على حد رأيه.

وترددت شائعات مؤخرا بشأن إمكانية التعاقد مع زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ليحل محل مورينيو.

وذكر نفس الموقع نقلا عن مصدر من مان يونايتد، "لماذا قد نناقش إمكانية التعاقد مع زيدان بينما لا يوجد وظيفة شاغرة"

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