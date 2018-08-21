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الرئيسية | رياضة | "الأسود" يهنئون المغاربة بحلول عيد الأضحى

"الأسود" يهنئون المغاربة بحلول عيد الأضحى

"الأسود" يهنئون المغاربة بحلول عيد الأضحى
هسبورت*
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 20:16

هنأ مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المغاربة بمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيحتفل به المغرب يوم غد الأربعاء.

ونشر قائد "أسود الأطلس"، ومدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: "عيد أضحى مبارك". وهو المنوال نفسه الذي سار عليه عدد من لاعبي "الأسود"، أمثال يوسف آيت بناصر، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال، ويوسف العربي.

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1 - هدية حقيقية الثلاثاء 21 غشت 2018 - 20:37
بغيناهم يشريو الأضاحي لبعض الفءات الأكثر فقرا أما الشفوي معندنا مانديرو بيه راه عندهوم الملايير فالكونط
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