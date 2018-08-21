"الأسود" يهنئون المغاربة بحلول عيد الأضحى

هسبورت*

هنأ مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المغاربة بمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيحتفل به المغرب يوم غد الأربعاء.

ونشر قائد "أسود الأطلس"، ومدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: "عيد أضحى مبارك". وهو المنوال نفسه الذي سار عليه عدد من لاعبي "الأسود"، أمثال يوسف آيت بناصر، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال، ويوسف العربي.

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