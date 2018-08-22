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كُتّاب وآراء
بينيتيز يطالب لزعر بالعودة إلى تداريب نيوكاسل
طالب رافا بينيتيز، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اللاعب المغربي، أشرف لزعر، بالعودة إلى تدريبات الفريق، بعد فشله في الانتقال إلى فريق جنوى الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي.
وقال المدرب الإسباني، في تصريحات نقلها موقع "chroniclelive" الإنجليزي، "بعد فشله في الانتقال إلى إيطاليا، عليه العودة والتدرب مع الفريق"، مضيفا أن "الحديث عن الاعتماد على لزعر لا يزال مبكرا".
يشار إلى أن لزعر، البالغ من العمر 26 عاما، كان قريبا من الانتقال إلى جنوى على سبيل الإعارة، قبل أن تفشل الصفقة بسبب رفض جنوى بند الشراء الإجباري مع نهاية الموسم الكروي الجاري.