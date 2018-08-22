24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. نجوم الفن يغنون للملك (5.00)

  2. مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي (5.00)

  3. سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)

  4. العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى يشمل عددا من معتقلي الريف (5.00)

  5. "حراك الريف" .. أكثر من 180 معتقلا يستفيدون من العفو الملكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بينيتيز يطالب لزعر بالعودة إلى تداريب نيوكاسل

بينيتيز يطالب لزعر بالعودة إلى تداريب نيوكاسل

بينيتيز يطالب لزعر بالعودة إلى تداريب نيوكاسل
هسبورت*
الأربعاء 22 غشت 2018 - 06:30

طالب رافا بينيتيز، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اللاعب المغربي، أشرف لزعر، بالعودة إلى تدريبات الفريق، بعد فشله في الانتقال إلى فريق جنوى الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات نقلها موقع "chroniclelive" الإنجليزي، "بعد فشله في الانتقال إلى إيطاليا، عليه العودة والتدرب مع الفريق"، مضيفا أن "الحديث عن الاعتماد على لزعر لا يزال مبكرا".

يشار إلى أن لزعر، البالغ من العمر 26 عاما، كان قريبا من الانتقال إلى جنوى على سبيل الإعارة، قبل أن تفشل الصفقة بسبب رفض جنوى بند الشراء الإجباري مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.