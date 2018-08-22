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أولمبيك آسفي يقدم عرضا للمصري عمرو جمال
الأربعاء 22 غشت 2018 - 09:20
تلقى فريق الأهلي المصري عرضا رسميا من أولمبيك آسفي لاستعارة مهاجمه عمرو جمال لمدة موسم واحد.
ووافق الفريق المصري مبدئيا على العرض، إلا أن المقابل المادي الذي اقترحه فريق أولمبيك آسفي يبدو العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة، حيث طلب الأهلي الزيادة في المبلغ المقدم لإعارة لاعبه.