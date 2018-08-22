24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. نجوم الفن يغنون للملك (5.00)

  2. مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي (5.00)

  3. سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)

  4. المغرب يشدد الخناق على الهجرة السرية بترحيل عشرات السنغاليين (5.00)

  5. العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى يشمل عددا من معتقلي الريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رواد "ناسا" ينظمون أول مباراة للتنس في الفضاء

رواد "ناسا" ينظمون أول مباراة للتنس في الفضاء

رواد "ناسا" ينظمون أول مباراة للتنس في الفضاء
هسبريس - افي
الأربعاء 22 غشت 2018 - 10:50

خاض رواد فضاء تابعون لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أول مباراة للتنس في الفضاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي ستنطلق الاثنين المقبل.

وشارك رائد الفضاء الأمريكي أندرو فوستيل إلى جانب ثلاثة من زملائه في المباراة على متن المحطة الفضائية الدولية بعد تلقي نصائح عبر اتصال فيديو من لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتين ديل بورتو.

وأقيمت المباراة باستخدام مضارب صغيرة وكرة من الفوم في مساحة صغيرة من المركبة الفضائية.

وتم بث اللقاء عبر شاشة ضخمة مصنوعة على شكل كرة مثبتة أمام ملعب أرثر أش بفلاشنج ميدوز في نيويورك.

وقال المدير التنفيذي لبطولة أمريكا، جوردون سميث، إن "الفكرة تظهر كيف أن لعبة التنس تستطيع مواجهة التحديات وتلهم الجيل المقبل من اللاعبين بالسعي للوصول إلى القمة".

وقبل ساعات كان فوستيل قد تلقى نصائح من ديل بورتو في اتصال عبر الفيديو استمر نحو 20 دقيقة من داخل ملعب أرثر أش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.