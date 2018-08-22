رواد "ناسا" ينظمون أول مباراة للتنس في الفضاء

هسبريس - افي

خاض رواد فضاء تابعون لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أول مباراة للتنس في الفضاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي ستنطلق الاثنين المقبل.

وشارك رائد الفضاء الأمريكي أندرو فوستيل إلى جانب ثلاثة من زملائه في المباراة على متن المحطة الفضائية الدولية بعد تلقي نصائح عبر اتصال فيديو من لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتين ديل بورتو.

وأقيمت المباراة باستخدام مضارب صغيرة وكرة من الفوم في مساحة صغيرة من المركبة الفضائية.

وتم بث اللقاء عبر شاشة ضخمة مصنوعة على شكل كرة مثبتة أمام ملعب أرثر أش بفلاشنج ميدوز في نيويورك.

وقال المدير التنفيذي لبطولة أمريكا، جوردون سميث، إن "الفكرة تظهر كيف أن لعبة التنس تستطيع مواجهة التحديات وتلهم الجيل المقبل من اللاعبين بالسعي للوصول إلى القمة".

وقبل ساعات كان فوستيل قد تلقى نصائح من ديل بورتو في اتصال عبر الفيديو استمر نحو 20 دقيقة من داخل ملعب أرثر أش.