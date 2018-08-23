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كُتّاب وآراء
الفرنسي تييري هنري يوافق على تدريب بوردو
كشفت تقارير اخبارية اليوم أن لاعب كرة القدم السابق والمدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، الفرنسي تييري هنري، أصبح قريبا من قيادة بوردو خلفا للأوروغواياني جوستافو بويت.
وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" المحلية أن هنري (41 عاما) وافق بالفعل على تدريب بوردو، وهو الأمر الذي ستكشفه الساعات القادمة.
وكان النادي قد أوقف مدربه بويت عن العمل لمدة أسبوع بعد انتقاداته اللاذعة للإدارة على خلفية موافقتها على انتقال لاعب الفريق، جايتان لابورد، لصفوف مونبلييه، دون العودة إليه.
وتوضح كل المؤشرات أن النادي لن يعتمد على بويت مجددا بعد انتقاداته وأنه يبحث عن مدرب جديد.
وكان هنري قد اعتزل كرة القدم في عام 2015 بعد فترة احتراف في أندية موناكو، يوفنتوس، أرسنال وبرشلونة، انتهت في نيويورك ريد بولز الأمريكي. ويعمل هنري الآن كمدرب مساعد في منتخب بلجيكا منذ غشت 2016، تحت إمرة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.