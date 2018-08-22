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الرئيسية | رياضة | المغربي بوهدوز ينضم إلى نادي الباطن السعودي

المغربي بوهدوز ينضم إلى نادي الباطن السعودي

المغربي بوهدوز ينضم إلى نادي الباطن السعودي
هسبريس - متابعة
الأربعاء 22 غشت 2018 - 14:49

أعلن نادي الباطن السعودي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع اللاعب المغربي عزيز بوهدوز، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد قادمًا من نادي سانت بولي الألماني، دون الافصاح عن القيمة المالية للصفقة.

ووفقًا لصفحة النادي على تويتر، "بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، مهاجم المنتخب المغربي عزيز بوهدوز، باطني لمدة موسم واحد".

بوهدوز (31 عامًا)، خاض مع منتخب بلاده قرابة الـ 16 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وكانت مشاركته الأولى مع منتخب بلاده في 2016.وكان ضمن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، وسجل في مرماه هدف الخسارة من إيران في الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة.

ولعب بوهدوز، للعديد من الأندية الألمانية مثل فرانكفورت، وفيهين فيسبادن، وفيكتوريا كولن، وساندهاوزن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - جابر من السعودية الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:39
تابعت هذا اللاعب اظن ان مستوى نادي الباطن احسن منه خصوصا وان مستوى البطولة السعودية مرتفع.ويكفي ان المنتخب السعودي شرف العرب ب 3 نقاط وبافي الفرق خرجت منتصرة باداء جيد!!!!!!!!!
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-8
2 - Rachid الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:44
أسوأ لاعب في منتخب المونديال هو هاد بوحدوز...
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0
3 - زائر الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:49
بالتوفيق يا بحدوز عيد مبارك سعيد
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