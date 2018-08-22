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كُتّاب وآراء
المغربي بوهدوز ينضم إلى نادي الباطن السعودي
أعلن نادي الباطن السعودي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع اللاعب المغربي عزيز بوهدوز، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد قادمًا من نادي سانت بولي الألماني، دون الافصاح عن القيمة المالية للصفقة.
ووفقًا لصفحة النادي على تويتر، "بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، مهاجم المنتخب المغربي عزيز بوهدوز، باطني لمدة موسم واحد".
بوهدوز (31 عامًا)، خاض مع منتخب بلاده قرابة الـ 16 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وكانت مشاركته الأولى مع منتخب بلاده في 2016.وكان ضمن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، وسجل في مرماه هدف الخسارة من إيران في الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة.
ولعب بوهدوز، للعديد من الأندية الألمانية مثل فرانكفورت، وفيهين فيسبادن، وفيكتوريا كولن، وساندهاوزن.