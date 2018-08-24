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الرئيسية | رياضة | النصيري يتعهد بتقديم أقصى ما لديه مع ليغانيس

النصيري يتعهد بتقديم أقصى ما لديه مع ليغانيس

النصيري يتعهد بتقديم أقصى ما لديه مع ليغانيس
هسبريس - إفي
الجمعة 24 غشت 2018 - 09:00

قال المهاجم المغربي يوسف النصيري المنضم مؤخرا إلى صفوف ليغانيس قادما من مالاجا إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات أن الأموال المدفوعة لضمه في محلها.

وقال النصيري خلال حفل تقديمه رسميا كلاعب جديد في الفريق المدريدي "أعرف أن قيمة التعاقد لضمي كانت كبيرة لكن سوف أبذل قصارى جهدي من أجل الإظهار للجميع أن الصفقة كانت تستحق العناء، لا أفكر في النواحي المالية، فقط سوف أقدم أقصى ما في وسعي من أجل ابقاء النادي في دوري الدرجة الأولى".

وتابع اللاعب صاحب الـ21 عاما "ما يهمني هو منحي الفرصة من أجل اللعب والمنافسة وألتزم بتعليمات المدرب سواء تم اختياري للعب كرأس حربة أو على الطرفين".

وأوضح أيضا أن الهدف الذي سجله في شباك منتخب إسبانيا خلال دور المجموعات بمونديال روسيا كان له الأثر الأكبر في تحسين صورته وبالتالي الانتقال إلى ليغانيس

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