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كُتّاب وآراء
ناد ألماني يتوعد بمعاقبة اللاعبين بغسل الصحون
أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم أنه يدرس تغليظ العقوبات وفرض عقوبات غير تقليدية على لاعبيه في حالة ارتكاب مخالفات، وقد يتضمن ذلك إلزام اللاعبين بغسيل الصحون بعد الوجبات الجماعية.
وقال برونو لاباديا المدير الفني للفريق في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية في عددها الصادر، أمس الأربعاء، إن النادي يدرس عقوبات تتجاوز الغرامات المالية التقليدية.
وقال لاباديا "أحيانا يكون الأمر الأكثر فعالية إلزام اللاعبين بغسيل الصحون أو التنظيف بعد الوجبات. أو إلزامهم بمشاركة العامل المكلف بتوزيع أدوات التدريب قبل الجلسات التدريبية. فهي أمور غير ممتعة."
وذكر المدرب أنه وأعضاء الجهاز الفني المعاون له عملوا على وضع معايير سلوكية خلال الأسابيع الماضية، وتتضمن قيود التعامل باحترام وكذلك استخدام الهواتف المحمولة وغيرها.
ويتطلع فولفسبورغ، المتوج بلقب البوندسليغا عام 2009 ولقب الكأس في 2015، إلى تقديم أفضل مما حققه في الموسمين الماضيين اللذين تفادى فيهما الهبوط بصعوبة عبر تجاوز الملحق الفاصل.