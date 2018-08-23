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كُتّاب وآراء
منديل يكشف سبب فشل انتقاله إلى أرسنال
كشف الدولي المغربي حمزة منديل سبب فشل انتقاله إلى أرسنال هذا الصيف، معبرا عن سعادته بالانضمام إلى شالكه.
وكان أرسنال من الأندية المهتمة بضم اللاعب المغربي، ذي الـ20 عامًا، هذا الصيف. لكن شالكه فاز بخدماته، بعد أن استقطبه من فريق ليل الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2023.
وقال منديل، في تصريحات لصحيفة "فاز" الألمانية: "عادة أتأقلم بسرعة، لذلك لا أعتقد أنني سأحتاج وقتا طويلا للاندماج في الفريق".
وعن لعبه ضد فولفسبورغ في افتتاح "البوندسليغا"، قال منديل: "أشارك في التدريبات منذ الاثنين الماضي، وأبذل كل ما لدي، ولكن القرار بيد المدرب".
وتوضيحا لسبب فشله في الانتقال إلى أرسنال، قال منديل: "كنت قادرًا على اللعب في "البريميرليغ"، لكن لم أستطع الحصول على تصريح عمل في إنجلترا". وأضاف "لست حزينا لفشل انتقالي، فهنا أستطيع اللعب بشكل أكبر ولدي مدرب جيد يمكنه تطويري".
وتابع: "أخبرني أمين حارث بأن لدينا مدربا يعتمد على اللاعبين الشباب، ولدي الكثير من الإيمان بأن المدرب سيطور قدراتي بشكل كبير".
وبخصوص ضمه مقابل 6 ملايين يورو، قال: "لدي الثقة في نفسي، وأعتقد أنني أستحق هذا المبلغ، وخلال عامين سيرى الجميع أنني أستحق أكثر من هذا المبلغ، ولن أقول ما يمكنني فعله الآن، ومن الأفضل أن يرى الجميع ما أفعله على أرض الملعب".