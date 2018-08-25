الراقي يقترب من العودة إلى الرجاء البيضاوي

هسبورت من الرباط*

أكدت تقارير إعلامية سعودية اقتراب اللاعب عصام الراقي من مغادرة فريق الرائد السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبات الراقي قريبا من العودة إلى البطولة الوطنية من بوابة فريقه السابق الرجاء البيضاوي، وهو يوجد حاليا في المغرب.

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