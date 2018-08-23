حدقة: حكام الدوري الاحترافي في أتم الجاهزية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أكد يحيى حدقة، المدير الوطني للحكام، جاهزية قضاة ملاعب البطولة لمنافسات ثامن مواسم الاحتراف، بعد التدريبات والاختبارات، التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

وقال يحيى حدقة، في تصريح لـ"هسبورت"، إن حكام البطولة في أتم الاستعداد والجاهزية لقيادة مباريات مختلف منافسات الموسم الكروي الجديد، مبرزا أن التدريب السنوي الذي دام عشرة أيام، بالرباط، وكذا الاختبارات البدنية التي تم اجتيازها قبل نهاية الأسبوع الماضي من طرف هؤلاء الحكام، سجلت نتائج ممتازة أعطت إشارات دالة على جاهزيتهم.

وكشف مدير الحكام أنهم في مديرية التحكيم الوطنية سيراهنون هذا الموسم على الحكام الشباب، من خلال إعطاء الفرصة لعدد كبير منهم، والدفع بعدة أسماء بداية من الجولة الأولى للبطولة، قصد تأكيد الأداء والمردودية، اللذين ظهروا بهما في الموسم الماضي.

وأضاف حدقة أن تدبير المباريات وإخراجها بأقل الأخطاء هو ما يسعون إليه داخل جهاز التحكيم، مشيرا إلى أن "قضاة ملاعب البطولة مطالبين ببذل مجهودات كبيرة أثناء القيادة التحكيمية للقرب من مكان حدوث الحالات وتدبيرها في كل المباريات".

وأشار رئيس المديرية إلى أن الفرصة ستمنح لكل الحكام قصد التنافس.

وبخصوص موضوع التعيينات أوضح أنه مع توالي المباريات سيحتكمون إلى المردودية كشرط أساسي للاستمرار في لائحة الحكام المعنيين بقيادة المواجهات.

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