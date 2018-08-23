النصر السعودي يتعاقد رسميا مع حمد الله لـ3 سنوات

هسبورت من الدار البيضاء

تعاقدت إدارة نادي النصر السعودي رسميا، اليوم، مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة ثلاث سنوات، بعد فسخ عقده الذي كان يربطه بفارق الريان القطري بالتراضي، لينضم بذلك إلى الثنائي المغربي نور الدين أمرابط ومحمد فوزير وتركيبة قوية من اللاعبين المتمرسين، في إطار رغبة الفريق السعودي في دخول الموسم المقبل لحصد أكبر عدد ممكن من الألقاب.

وأعلنت إدارة نادي النصر السعودي، اليوم، عن إتمام تعاقدها مع الدولي المغربي بعقد حر، علما أنه فسخ عقده بالتراضي مع الريان القطري، الذي كان مرتبطا معه بموسم إضافي، مقابل دفعه مبلغا وصفته إدارة الفريق القطري بـ"المهم"، فيما قدرته بعض وسائل الإعلام بـ6 ملايين يورو.

وفسر متابعون طريقة انتقال عبد الرزاق حمد الله من الدوري القطري إلى نظيره السعودي، بعقد انتقال حر رغم قيمته السوقية الكبيرة، إلى المشاكل السياسية بين البلدين، واستحالة إجراء أي صفقة مماثلة بشكل مباشر بين الجانبين.

وكان حمد الله قد قضى فترة متميزة بفريق الريان القطري، حيث سجل العديد من الأهداف، أسهمت في تفوق الفريق على العديد من الأندية القطرية في السنوات الأخيرة، غير أن تعرضه للإصابة الموسم الماضي ونشوب بعض الخلافات مع إدارة فريقه عجلا برحيله عن الفريق خلال "المركاتو" الصيفي.