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كُتّاب وآراء
أمرابط يرفض الانتقال من روتردام إلى لشبونة
كشفت مجموعة من التقارير الإعلامية عن نوايا المغربي سفيان أمرابط، لاعب فريق فينورد روتردام، خلال الميركاتو الصيفي، بعدما قرر اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق الهولندي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن صاحب 22 عاما لا يفضل الانتقال إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي أبدى رغبته في الاستفادة من خدمات اللاعب.
وحسب صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية، فإن نادي كلوب بروج البلجيكي بات مرشحا بقوة لضم اللاعب، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالي، حيث يفضّل اللاعب اللعب في دوري قريب من بلاد "الأراضي المنخفضة"، وفقا لما ذكره المنبر الإعلامي سالف الذكر.
وأوضح المنبر الإعلامي ذاته أن متوسط ميدان بطل الدوري الهولندي يحظى باهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية، على غرار نورنبرغ وماينز الألمانيين، في محاولة منهما لاستغلال رغبة اللاعب في تغيير الأجواء.
يشار إلى أن المغربي كان قد انتقل إلى صفوف فريق فاينورد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين أورو، قبل أن يطلب الرحيل عن الفريق، وفقا لما كشف عنه مدرب الفريق جيوفاني فان بروكهوست.