زياش يقود أجاكس إلى الفوز على دينامو كييف

هسبورت

تمكن فريق أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، من الفوز في مباراته بالتصفيات المؤهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعرف ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية أمستردام تفوق فريق أياكس أمستردام الهولندي، بطل أوروبا السابق، سعيا منه إلى العودة إلى مرحلة المجموعات بعد غياب ثلاثة مواسم عن هذا الدور، عندما استضاف فريق دينامو كييف الأوكراني، حيث لم تكن مهمّة أياكس سهلة نظراً لقوّة الخصم وخبرته الأوروبية، بعدما وصل أياكس إلى هذا الدور بدون مشاكل تذكر بعد تخطّيه فريقي شتورم غراتس النمساوي وستادر لييج البلجيكي في مرحلتي التصفيات الثانية والثالثة.

وشهدت المباراة مشاركة ناصر مزرواي وحكيم زياش، لاعبي المنتخب الوطني المغربي. وقد تمكن زياش من تسجيل الهدف الثاني للفريق في حدود الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول، فيما سجل باقي أهداف فريق العاصمة الهولندية كل من دوني فان دي بيك في الدقيقة الثانية، ودوشان تاديتش في الدقيقة الـ43 من عمر المواهة، واكتفى الفريق الضيف بتسجيل هدف وحيد عن طريق لاعبه توماسز كيدزيورا في الدقيقة الـ16.

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