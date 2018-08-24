بلهندة يطمح إلى التألق في دوري أبطال أوروبا

هسبورت - عبد الصمد الراجي*

كشف المغربي يونس بلهندة، متوسط ميدان فريق غالطة سراي، عن حقيقة اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدا أن الفريق التركي لا يرغب في التخلي عن خدماته في المرحلة المقبلة.

وتحدث اللاعب، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، عن الأنباء التي ربطته مؤخرا بالانتقال إلى النصر السعودي، في تصريحات صحافية نقلها موقع "turk time" التركي، حيث قال إن "إدارة غالطة سراي لا ترغب في مغادرتي الفريق خلال الميركاتو الحالي".

وأضاف بلهندة في التصريح ذاته: "أريد الاستمرار وتحقيق لقب الدوري التركي مع فريقي، ولدي مجموعة من الأهداف خلال الموسم الكروي الحالي، ومنها تحقيق ما أريد في دوري أبطال أوروبا المسابقة الأغلى على مستوى العالم".

يشار إلى أن مجموعة من التقارير كانت قد ذكرت أن فريق غالطة سراي يعتزم الاستغناء عن عدد من نجومه؛ من بينهم بلهندة بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه، علما أن اللاعب كان قد انضم إلى الفريق عام 2017، بصفقة بلغت 8.5 ملايين أورو، قادما إليه من صفوف فريق دينامو كييف الأوكراني.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com