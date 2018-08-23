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الرئيسية | رياضة | نوتنغهام الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع سايس

نوتنغهام الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع سايس

نوتنغهام الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع سايس
هسبورت - عبد الصمد الراجي*
الخميس 23 غشت 2018 - 16:31

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن المغربي رومان سايس بات مطلوبا من نادي نوتنغهام فورست، حيث أبدى الفريق الممارس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي رغبته في التعاقد مع المدافع الناشط داخل صفوف فريق وولفر هامبتون.

وحسب ما أكده موقع "birminghammail"، فإن نوتينغهام يرغب في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الذي لا يزال ساريا حتى نهاية شهر غشت الجاري في دوري "التشامبيون شيب"، في محاولة من الفريق لاستغلال بداية اللاعب الصعبة في الموسم الكروي الحالي مع وولفر هامبتون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي.

ويسعى وكلاء فريق نوتنغهام إلى استغلال علاقتهم الممتازة مع مسؤولي وولفرهامبتون، في محاولة منهم لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب الذي أسهم في صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. كما يرغبون في استغلال غياب صاحب 28 عاما عن المشاركة في أول مباراتين خاضهما ناديه في البطولة.

وأكد المنبر الإعلامي ذاته أن سايس يبقى من بين الركائز الأساسية في كتيبة المدرب نونو، على الرغم من غيابه في المباراتين الماضيتين؛ وهو الأمر الذي يجعل مغادرته أمرا صعبا في الوقت الحالي.

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