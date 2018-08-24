البطولة تنطلق بـ"ديربي الشرق" .. الوداد والجديدة يلعبان بإفريقيا

هسبورت - محمد فنكار*

يقص شريط البطولة الاحترافية في موسمها الجديد فريقا نهضة بركان وغريمه مولودية وجدة، العائد إلى أحضان القسم الأول، غدا السبت.

وينطلق الدوري المغربي بعد مدة طويلة من التوقف، دامت أزيد من ثلاثة أشهر، بديربي الشرق بين فريق النهضة البركانية، المنتشي بتأهل تاريخي لأول مرة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وضيفه مولودية وجدة، يوم السبت، انطلاقا من السادسة مساء، فيما يستضيف الرجاء البيضاوي شباب الريف الحسيمي، في اليوم نفسه، بحثا عن انطلاقة متميزة للمنافسة على لقب البطولة، بعدما استعصى عليه الأمر منذ سنة 2013.

وستجرى يوم الأحد مباراتان عن الجولة الأولى، إذ يطمح يوسفية برشيد، الذي صعد هذا الموسم إلى القسم الأول، إلى تأكيد أحقيته في الدوري، عندما يستقبل حسنية أكادير، الذي حل ثالثا بالبطولة الماضية انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا، على أن يواجه أولمبيك خريبكة بمدربه الجديد، محمد أمين بنهاشم، نادي المغرب التطواني، الذي عانى الأمرين خلال الموسم الماضي بسبب مشاكل مادية، كادت تكلفه مكانه في البطولة، في تمام الساعة السابعة والنصف بملعب "الفوسفاط" بخريبكة.

وستختتم فعاليات الجولة الأولى يوم الأحد، بمباراة حامل اللقب، اتحاد طنجة مع سريع واد زم، بالملعب الكبير لمدينة طنجة، في تمام الساعة السادسة والنصف. ويرغب "فارس البوغاز" في الفوز في أولى الجولات لتأكيد قوته. فيما سيلتقي الكوكب المراكشي بالفتح الرباطي في الساعة الثامنة، من أجل أفضل بداية ممكنة تساعد على بدء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وتلعب هذه الدورة في غياب فريقي الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، بسبب التزامهما بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، إذ سيضطر الفريقان للسفر إلى الطوغو والكونغو تواليا، حيث ينافس الفريق الدكالي على بطاقة التأهل إلى دور الربع، فيما حسم النادي "الأحمر" تأهله إلى الدور نفسه مسبقا.

ولهذا السبب تأجلت مباراة الوداد مع أولمبيك آسفي إلى موعد لاحق، إلى جانب مباراة الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي.

للإشارة، فبطولة السنة الماضية توج بها اتحاد طنجة بـ52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الوداد، وحسنية أكادير صاحب المركز الثالث.

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