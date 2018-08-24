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الرئيسية | رياضة | أمرابط ينتقل من فاينورد الهولندي إلى لييج البلجيكي

أمرابط ينتقل من فاينورد الهولندي إلى لييج البلجيكي

أمرابط ينتقل من فاينورد الهولندي إلى لييج البلجيكي
هسبورت - أمال بلحاج*
الجمعة 24 غشت 2018 - 15:52

أَعلن نادي كلوب البلجيكي، صباح اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط، بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم كروية، قادما من نادي فاينورد الهولندي، وذلك بعدما عبّر عن نيته في تغيير الأجواء، والبحث عن فريق يضمن له الرسمية خلال الموسم المقبل، بعد معاناته على كرسي الاحتياط العام الماضي.

وكشفت مجموعة من التقارير الصحفية البلجيكية، أن قيمة صفقة انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط قد بلغت 4 ملايين فقط، سيحصل منها على مليونين من ناديه الجديد كلوب البلجيكي، حيث لوحظ تراجع قيمته المالية في سوق الانتقالات، بعدما حصل العام الماضي على مبلغ 4 ملايين يورو، من صفقة انتقاله من أوتريخت الهولندي إلى فاينورد، وهو ما يؤكّد رغبة اللاعب في الرحيل بأي ثمن كان.

ويبدو أن انعدام التواصل بين اللاعب سفيان أمرابط والطاقم التقني لنادي فاينورد الهولندي، دفعه للبحث عن وجهة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للهروب من كابوس الاحتياط، والبحث عن فريق يضمن له التنافسية والرسمية خلال الموسم الجديد، خصوصا وأن اللاعب يتطلّع للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" رفقة المنتخب الوطني المغربي.

وكانت تقارير إعلامية هولندية، قد أكّدت أن أمرابط ينوي تغيير الأجواء نحو تجربة جديدة، ولم يعد يقبل بالبقاء احتياطيا بعدما غاب عن التشكيل الرسمي لثلاث مباريات خلال بداية الموسم الجاري، وقرّر بحكم ما يعيشه الانتقال إلى ناد آخر.

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