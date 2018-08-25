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كُتّاب وآراء
ظروف عائلية تبعد السعيدي عن الدوري الروسي
أقر الدولي المغربي أسامة السعيدي، لاعب "توينتي" الهولندي، بتوصله بالعديد من العروض من أندية مختلفة، خاصة من الدوري الروسي، لكنه رفضها بسبب ظروفه العائلية.
واعترف السعيدي في تصريحات تلفزية أنه كان على وشك الانتقال إلى الدوري الروسي قبل أسبوعين، لكنه ارتأى عدم إتمام تفاصيل الصفقة بسبب ارتباطاته العائلية وتخوفه من عدم انسجامها مع نمط العيش بروسيا، مبرزا أن هذا المعطى حال دون الالتحاق بفريق كريليا سوفيتوف سامارا.
وأوضح اللاعب المغربي أنه يفضل تمديد عقده مع "توينتي" بحكم أن العائلة مستقرة بهولندا، وبحكم التجربة التي راكمها في الدوري الهولندي بحكم لعبه للعديد من الفرق في "الإيريدفيزه"، وكذا للظروف التي ساعدته على التألق بشكل لافت الموسم الماضي.
وفي سياق متصل، أكدت تقارير صحفية هولندية أن إدارة "توينتي" تستعد لتمديد عقد السعيدي بعد انتهاء عقده خلال "المركاتو" الصيفي الجاري، وترغب في أن يواصل معها لسنتين إضافيتين على الأقل، بعدما اقتنعت بضرورة إبقاء اللاعب في الفريق، رغم توصله بعروض محلية أخرى.
وجاور السعيدي فريقه الحالي "توينتي" في 29 مباراة طيلة الموسم، سجل فيها 8 أهدافا وكان حاسما في أربعة، حيث أنقذ مساره الكروي قادما من "أهلي دبي" الإماراتي، باحثا عن فرض اسمه مستقبلا في تشكيل الناخب الوطني هيرفي رونار.