ديشامب يستحضر لقب المونديال في مؤتمر فيفا

هسبريس - إفي

يشارك ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقرر في 23 سبتمبر المقبل في لندن للحديث عن تتويج الفريق بمونديال روسيا 2018.

وبحسب الفيفا، من المنتظر أن يحظى المؤتمر بحضور أكثر من 140 مدربا بينهم زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا وصيفة روسيا 2018 ، فضلا عن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا وجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اللذين خاضا نصف نهائي كأس العالم بالأراضي الروسية.

ومن المنتظر أن يحضر أيضا يواخيم لوف مدرب ألمانيا الذي قادها للتتويج بمونديال 2014 في البرازيل.

وعن هذا المؤتمر قال ديشامب "هذا النوع من اللقاءات يعد دوما فرصة رائعة لرؤية زملائي من الدول الأخرى وتبادل الخبرات. أكن لهم دوما الاحترام ولقب كأس العالم الذي توجنا به لن يغير طريقة تعاملي معهم".

ويسعى الفيفا خلال هذا المؤتمر لتحليل كأس العالم وتقييم تأثير تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).