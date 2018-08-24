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الرئيسية | رياضة | "فيفا" يعاقب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

"فيفا" يعاقب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

"فيفا" يعاقب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
هسبريس - إفي
الجمعة 24 غشت 2018 - 21:51

صادقت لجنة الانظباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على معاقبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، اليوم بالإيقاف لمدة 12 شهرا وغرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري، للتحريض على الكراهية والعنف.

وقال فيفا في بيان له إن الرجوب أدلى بتصريحات قبل مباراة ودية كان من المقرر عقدها يوم 9 يونيو عام 2018 في القدس بين منتخبي إسرائيل والأرجنتين، حث فيها مشجعي كرة القدم على حرق قمصان وصور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح فيفا أن إيقاف الرجوب يشمل المشاركة في أية مباراة أو مسابقة مستقبلية في الفترة المحددة، وبالتالي لن يتمكن من حضور أي فعالية رياضية بصفة رسمية، ويشمل ذلك -من بين أمور أخرى- المشاركة في أنشطة إعلامية في الملاعب أو محيطها خلال أيام المباريات.

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