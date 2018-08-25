رونار يستدعي الأحمدي لمواجهة منتخب مالاوي‎

هسبورت من الرباط*

وَجّه الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة لكريم الأحمدي، للمشاركة خلال المباراة التي ستجمع "الأسود" بمنتخب مالاوي، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

وأكّد فريق الاتحاد السعودي، من خلال تدوينها نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر"، توصّل متوسط ميدانه بدعوة من المدرب الفرنسي هيرفي رونار، من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب.

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