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الرئيسية | رياضة | رونار يُواصل عطلته في كان قبل خوض "الأسود" إقصائيات "الكان"

رونار يُواصل عطلته في كان قبل خوض "الأسود" إقصائيات "الكان"

رونار يُواصل عطلته في كان قبل خوض "الأسود" إقصائيات "الكان"
هسبورت- محمد فنكار*
الجمعة 24 غشت 2018 - 23:00

يَقضي الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، عطلته بمدينة كان الفرنسية، قبل أسابيع من مواصلته مهامه مع المنتخب المغربي في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة في الكاميرون.

وظهر رونار بمدينة كان رفقة بعض الجماهير، إلى جانب صوره مع الفنانة أسماء لمنور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، في انتظار عودته إلى المغرب، واستئناف مهامه مدربا للمنتخب الوطني في تصفيات "كان" الكاميرون، المقرّر انطلاقها مطلع السنة المقبلة.

وسيعود رونار إلى المغرب بداية الأسبوع المقبل من أجل التحضير لمباراة مالاوي المقرّر إجراؤها يوم السبت 8 شتنبر المقبل بمدينة الدار البيضاء، حيث وضع برنامجا مفصلا للاستعدادات، والرهان هو التأهل إلى كأس إفريقيا والتتويج بها، وفق العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية لكرة القدم.

وحسب معلومات "هسبورت"، فقد وضع الناخب الوطني برنامجا خاصا بهذه المواجهة، إذ سيكون هناك تجمّع اللاعبين بمدينة الصخيرات، التي باتت أفضل مكان لإقامة المعسكرات، قبل التوجّه إلى أحد فنادق مدينة الدار البيضاء قبل يومين من المباراة، التي ستجرى على أرضية ملعب محمد الخامس.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن رونار شرع، منذ مدّة، في البحث عن لاعبين جدد لتعزيز صفوف المنتخب، حيث يتابع محترفين في دوريات أوروبية يحملون جنسيات مزدوجة، كما ينتظر موافقة البعض لإدراج أسمائهم في "اللائحة الإفريقية".

وحسب المصادر نفسها، سيشهد المنتخب تعديلات في بعض المراكز بعد "نهاية صلاحية العديد من اللاعبين بعد مونديال روسيا"، خصوصا في ظل بعض الأحداث التي رافقت مقام "أسود الأطلس". كما أن رونار يعلم عدم قدرة أسماء من "الحرس القديم" على إعطاء الإضافة، واقترابها من إعلان اعتزالها دوليا.

ومن بين الأسماء التي ينتظر أن تحمل المشعل في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم نصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، الذي وضعه رونار ضمن احتياطيي اللائحة النهائية في "مونديال 2018"، وزكرياء لبيض، الذي يلعب بالفريق نفسه، بحكم تفانيه في الظهور بشكل جيّد مع ناديه الهولندي، وكذا أمين باسي، لاعب نانسي الفرنسي، بعدما مثّل النخبة الوطنية في فئة الأمل.

كما يواكب رونار لاعبيْن انتقلا حديثا من الفتح الرياضي إلى أوروبا، هما نايف أكرد، مدافع ديجون الفرنسي، وبدر بولهرود، متوسط ميدان مالقة الإسباني، اللذان سيخصص لهما متابعة خاصة.

ومن المنتظر أن يشرع الفريق الوطني الأول في إكمال مسار التصفيات المؤهّلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم "CAN 2019"، التي سيكون المطلب خلالها هو الفوز باللقب القاري بعد أزيد من 4 عقود عن أول وآخر كأس إفريقية دخلت خزينة المنتخب.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الايام بيننا الجمعة 24 غشت 2018 - 23:08
كما فشل في مونديال روسيا، السيد رونار سيضمن فشلا في الكان و الايام بيننا.
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-10
2 - اسبانيا الجمعة 24 غشت 2018 - 23:22
تمتع بالصحة والراحة تستاهل على ما قدمته في المونديال. انت والرجال معك امثال السيد الغيور المتفاني على إعلاء راية المغرب السيد فوزي لقجع
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-4
3 - سلام الصويري الجمعة 24 غشت 2018 - 23:30
اللي عطاتو علاش ما يدوزش عطلة في احسن مكان ويستمتع بالمال السايب التي توفره له عصابة الجامعة دون حساب او مساءلة على الاموال التي اهدرت في الترشح لكأس العالم والاموال التي صرفت بعشوائية على حضور مونديال روسيا
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14
4 - جلال الجمعة 24 غشت 2018 - 23:37
الفوز بكأس أفريقيا قادمة لا بد أن يلعب بنفس تشكيلة لعبت الاقصاءيات كأس العالم مع كوت ديفوار مع الغابون يبعد بعض لاعبين خذلوا المنتخب في كأس العالم هو يعرفهم جيدا يستدعي المهاجم المنتخب وليد ازروا مهاجم الأهلي المصري قناص الأهداف عندوا التجربة الأفريقية يجب إعادة الانضباط والصرامة المنتخب بعض لاعبي أصبحوا منفلتين متل لاعببين حاريث وبنعطيةيهتمون بي صورهم في فيسبوك أكثر من الاهتمام بي المننتخب يجب يمنع رونار لاعبين الاستخدام فيسبوك نهائيا أثناء مباريات والمعسكرات ما فعل في الاقصاءيات كأس العالم يجب الجامعة برمجة المعسكر في الادغال الأفريقية يكون معسكر في دولة الأفريقية ماشي في مراكش أو سويسرا حتى لا نسمع شماعات الفشل المناخ الرطوبة الحرارة أرضية الملعب لو نفذ رونار فرض هذه الشروط المغرب سوف يفوز كأس إفريقيا
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6
5 - Ahmed HM الجمعة 24 غشت 2018 - 23:44
أسلوب ركيك:
*استعمال مصطلحات لا تليق بقيمة لاعبي المنتخب الوطني"سيشهد المنتخب تعديلات في بعض المراكز بعد "نهاية صلاحية العديد من اللاعبين بعد مونديال روسيا"؛"كما أن رونار يعلم عدم قدرة أسماء من "الحرس القديم"
*تكرار الفقرات في مقال سابق.
✒ستيلو احمر.
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