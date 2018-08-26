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الرئيسية | رياضة | راؤول يستهل تجربة التدريب مع ناشئي ريال مدريد

راؤول يستهل تجربة التدريب مع ناشئي ريال مدريد

راؤول يستهل تجربة التدريب مع ناشئي ريال مدريد
هسبريس - إفي
الأحد 26 غشت 2018 - 08:07

استهل الإسباني راؤول جونزاليس مسيرته كمدرب لفريق ناشئي ريال مدريد (Cadete B) أمس السبت بتعادل 1-1 أمام الفريق الياباني جامبا أوساكا.

وفي اللقاء الذي جاء في إطار بطولة "كأس مدريد للشباب"، أدار جونزاليس المباراة بهدوء على الرغم من أن الفريق افتقر إلى القدرة الهجومية أمام فريق ياباني قدم أداء جيدا وكان على وشك تحقيق الفوز.

وتعد هذه تجربة التدريب الأولى لراؤول الذي استعد لها طوال الأعوام الماضية بحصوله على شهادة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نهاية ماي الماضي.

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