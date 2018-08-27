24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  2. البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية (5.00)

  3. قتيلان وجريحان في حادثة بين البروج وسطات (5.00)

  4. ملاكم مغربي سابق يُفشل اختطاف طائرة ركاب (5.00)

  5. يوسفية برشيد يبدأ موسمه بالفوز على حسنية أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مزراوي .. "أسد مغربي" يُسيل لعابَ مسؤولي المنتخب الهولندي

مزراوي .. "أسد مغربي" يُسيل لعابَ مسؤولي المنتخب الهولندي

مزراوي .. "أسد مغربي" يُسيل لعابَ مسؤولي المنتخب الهولندي
هسبورت - آمال لكعيدا*
الاثنين 27 غشت 2018 - 04:15

كَشفت صحيفة "nu.nl" الهولندية أن مسؤولي الاتحاد الهولندي بدؤوا تحرّكاتهم للظفر بخدمات نصير مزراوي، اللاعب الهولندي ذي الأصول المغربية، الذي يمارس في نادي أجاكس أمستردام، لضمّه إلى منتخب "الطواحين" في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر نفسه أن رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، يتمنى أن يختار نصير مزراوي تمثيل "الطواحين"، مشيرا إلى أن اللاعب المغربي، حسب ما أفصح عنه وكيل أعماله، دخل في محادثات مع الاتحاد الهولندي في هذا الخصوص.

وأضافت تقارير صحافية هولندية أن مسؤولي الاتحاد الهولندي لكرة القدم فاتحوا مزراوي في موضوع حمل قميص المنتخب الأول، تاركين له فرصة اختيار أي من المنتخبين، الهولندي أو المغربي، يرغب في تمثيله مستقبلا.

ورجّحت المصادر نفسها أن يعلن نصير مزراوي عن قراره النهائي خلال الأسبوع المقبل، حتى يفسح المجال لمدرب المنتخب الهولندي لإقحامه في مفكّرته في حال اختار منتخب "الطواحين"، في أفق استدعائه للمشاركة في المباراة الودية أمام البيرو في السادس من شتنبر المقبل.

يشار إلى أن نصير مزراوي (20 عاما)، الذي يشغل مركز وسط الميدان، كان في اللائحة الاحتياطية للناخب الوطني، هيرفي رونار، للمشاركة في كأس العالم الأخيرة في روسيا، علما أنه سبق أن عبّر عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.