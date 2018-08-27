مزراوي .. "أسد مغربي" يُسيل لعابَ مسؤولي المنتخب الهولندي

هسبورت - آمال لكعيدا*

كَشفت صحيفة "nu.nl" الهولندية أن مسؤولي الاتحاد الهولندي بدؤوا تحرّكاتهم للظفر بخدمات نصير مزراوي، اللاعب الهولندي ذي الأصول المغربية، الذي يمارس في نادي أجاكس أمستردام، لضمّه إلى منتخب "الطواحين" في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر نفسه أن رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، يتمنى أن يختار نصير مزراوي تمثيل "الطواحين"، مشيرا إلى أن اللاعب المغربي، حسب ما أفصح عنه وكيل أعماله، دخل في محادثات مع الاتحاد الهولندي في هذا الخصوص.

وأضافت تقارير صحافية هولندية أن مسؤولي الاتحاد الهولندي لكرة القدم فاتحوا مزراوي في موضوع حمل قميص المنتخب الأول، تاركين له فرصة اختيار أي من المنتخبين، الهولندي أو المغربي، يرغب في تمثيله مستقبلا.

ورجّحت المصادر نفسها أن يعلن نصير مزراوي عن قراره النهائي خلال الأسبوع المقبل، حتى يفسح المجال لمدرب المنتخب الهولندي لإقحامه في مفكّرته في حال اختار منتخب "الطواحين"، في أفق استدعائه للمشاركة في المباراة الودية أمام البيرو في السادس من شتنبر المقبل.

يشار إلى أن نصير مزراوي (20 عاما)، الذي يشغل مركز وسط الميدان، كان في اللائحة الاحتياطية للناخب الوطني، هيرفي رونار، للمشاركة في كأس العالم الأخيرة في روسيا، علما أنه سبق أن عبّر عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي.