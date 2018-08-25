الدفاع الجديدي يسعى إلى دخول التاريخ عبر بوابة "أبطال إفريقيا"

هسبورت - محمد فنكار*

سيدافع فريق الدفاع الحسني الجديدي عن حظوظه في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام "تي بي مازيمبي" الكونغولي، المقرّر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل في لوبومباشي الكونغولية.

وينافس الفريق "الدكالي" على بطاقة العبور الثانية أمام خصمين قويين، هما مولودية الجزائر ووفاق سطيف، حيث له ثلاثة سيناريوهات من أجل العبور إلى الدور المقبل، بعد عودته إلى المنافسة من خلال فوزه الأخير بهدفين دون رد على حساب المولودية الجزائري.

ويمنح فوز الدفاع الجديدي على تي بي مازيمبي، وانتظار هزيمة وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر، التأهل مباشرة دون حسابات، حيث سترتفع نقاطه إلى ثمان، فيما سيتفوق على مطارده المولودية في المباريات المباشرة.

السيناريو الثاني، الذي يؤهل الدفاع الجديدي، هو الانتصار على تي بي مازيمبي، وتعادل وفاق سطيف مع مولودية الجزائر، حتى يبتعد عن الفريقين الجزائريين بنقطتين.

أما السيناريو الثالث فيكمن في تعادل الدفاع أمام مازيمبي في قلب ملعب هذا الأخير، وكذلك تعادل وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر.

ويبقى أسوأ سيناريو يؤدي مباشرة إلى إقصاء الممثّل الثاني للمغرب في عصبة الأبطال، هو هزيمته أمام ممثل الكونغو، مما يعني تأهل أحد الفريقين الجزائريين كيفما كانت نتيجة اللقاء بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الدفاع الحسني الجديدي شد الرحال صوب الكونغو، حيث سيواجه مازيمبي، متصدّر المجموعة والمتأهّل مسبقا إلى الدور المقبل، يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المغرب.

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