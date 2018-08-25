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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يسعى إلى دخول التاريخ عبر بوابة "أبطال إفريقيا"

الدفاع الجديدي يسعى إلى دخول التاريخ عبر بوابة "أبطال إفريقيا"

الدفاع الجديدي يسعى إلى دخول التاريخ عبر بوابة "أبطال إفريقيا"
هسبورت - محمد فنكار*
السبت 25 غشت 2018 - 23:00

سيدافع فريق الدفاع الحسني الجديدي عن حظوظه في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام "تي بي مازيمبي" الكونغولي، المقرّر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل في لوبومباشي الكونغولية.

وينافس الفريق "الدكالي" على بطاقة العبور الثانية أمام خصمين قويين، هما مولودية الجزائر ووفاق سطيف، حيث له ثلاثة سيناريوهات من أجل العبور إلى الدور المقبل، بعد عودته إلى المنافسة من خلال فوزه الأخير بهدفين دون رد على حساب المولودية الجزائري.

ويمنح فوز الدفاع الجديدي على تي بي مازيمبي، وانتظار هزيمة وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر، التأهل مباشرة دون حسابات، حيث سترتفع نقاطه إلى ثمان، فيما سيتفوق على مطارده المولودية في المباريات المباشرة.

السيناريو الثاني، الذي يؤهل الدفاع الجديدي، هو الانتصار على تي بي مازيمبي، وتعادل وفاق سطيف مع مولودية الجزائر، حتى يبتعد عن الفريقين الجزائريين بنقطتين.

أما السيناريو الثالث فيكمن في تعادل الدفاع أمام مازيمبي في قلب ملعب هذا الأخير، وكذلك تعادل وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر.

ويبقى أسوأ سيناريو يؤدي مباشرة إلى إقصاء الممثّل الثاني للمغرب في عصبة الأبطال، هو هزيمته أمام ممثل الكونغو، مما يعني تأهل أحد الفريقين الجزائريين كيفما كانت نتيجة اللقاء بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الدفاع الحسني الجديدي شد الرحال صوب الكونغو، حيث سيواجه مازيمبي، متصدّر المجموعة والمتأهّل مسبقا إلى الدور المقبل، يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المغرب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - H MEN السبت 25 غشت 2018 - 23:12
تفرجت في رجا-الحسيمة وبغيت نفهم واش اللاعبين لي جابت الحسيمة و"المدرب" سبق لعبو الكرة? الدفاع الجديدي يحقق نتائج جيدة لكن الجمهور يغيب.ما السبب?
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2 - فوق الحساب السبت 25 غشت 2018 - 23:20
ا قرب نتجية للواقع :تعادل للجديدي..وتعادل سطيف بالملودية وبهذا تمر الجديدة ربما.(.محضوض دفاع الجديدي لعب مبارتين في اجزائر قبل ان تنتشر الكوليرا)
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3 - المدوخ خوخو السبت 25 غشت 2018 - 23:34
عن أي تاريخ تتكلمون. بطولة إفريقيا أصلا لاقيمة لها والفرق التي تشارك فيها لا مستوى لها. فكل النجوم تحترف في أوروبا وما تبقى فهو عبارة عن منشط يلعب دورا ثانويا لا أقل ولا أكثر. اما التاريخ فكلمة كبيرة جدا لا محل لها ولامكان لها في هذا الموضوع.....وزعمة باز وباز. ستدخل التاريخ
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