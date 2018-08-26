اللاعب المصري جمال يبتعد عن الدوري المغربي

هسبورت - أمال بلحاج*

أَوقف فريق أولمبيك آسفي، مفاوضاته لضم لاعب نادي الأهلي عمرو جمال، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد دخول مسؤولي الناديين في اتّصالات مباشرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما روّج أحد وكلاء اللاعبين لاسم اللاعب "الأهلاوي" في البطولة الوطنية، رغبة منه في إنقاذ موسمه بعد إغلاق "المركاتو" في عدد من الدوريات، ورغبة فريقه في إبعاده هذا الموسم.

وقال أنور دبيرة، رئيس فريق أولمبيك آسفي، في اتّصال مع "هسبورت"، إن الأخير قد تقدّم بعرض قبل 15 يوما لنادي الأهلي المصري، يقتضي الحصول على خدمات اللاعب عمرو جمال، والظفر بصفقته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلا أنه لم يتم أي اتفاق بين الطرفين، ليوجّه الفريق "المسفيوي" بوصلته نحو لاعب آخر، ويقرّر إيقاف مفاوضاته مع مسؤولي الفريق "المصري".

وأضاف رئيس النادي "المسفيوي"، أن الفريق لم يعد في حاجة إلى التعاقد مع اللاعب المصري عمرو جمال، بعد جلب اللاعب الإيفواري الجنسية كوفي بوا لموسمين كرويين، مردفا: "لم نتوصّل إلى اتفاق مع مسؤولي الأهلي للاستفادة من خدمات اللاعب عمرو جمال، وبعد الظفر بصفقة الوافد كوفي فقد أوقفنا حاليا المفاوضات مع الفريق المصري، لعدم حاجتنا إليه".

وفي المقابل، نفى عبد اللطيف مقترض رئيس فريق الدفاع الحسني الجديدي، بدوره، لـ"هسبورت"، دخوله في أي مفاوضات مع نادي الأهلي المصري للظفر بصفقة اللاعب عمرو جمال، وذلك بعدما تحدثت الصحافة المصرية عن توصّل الطرفين إلى اتفاق لانتقاله إلى الفريق "الجديدي" دون أي مقابل مادي لمدة موسم فقط، فيما أشارت أخرى إلى قدومه إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة للتوقيع رسميا في كشوفات الفريق "المسفيوي"، وهو الأمر الذي نفاه أيضا الرئيس أنور دبيرة.

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