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الرئيسية | رياضة | جُمهور فرنبخشة التركي يُسوّق درار لفرق الخليج

جُمهور فرنبخشة التركي يُسوّق درار لفرق الخليج

جُمهور فرنبخشة التركي يُسوّق درار لفرق الخليج
هسبورت - أمال بلحاج*
الأحد 26 غشت 2018 - 11:14

يَبدو أن جمهور فريق فنربخشة التركي، يسعى لمساعدة إدارة ناديه على التخلّص من اللاعب المغربي نبيل درار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبيع عقده إلى أحد الأندية، لعدم رغبتهم في استمراره رفقة المجموعة خلال الموسم الجديد، حيث أطلق الأنصار حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للترويج لاسم اللاعب لدى الأندية العربية عامة، والخليجية خاصة.

واضطر أنصار فريق فرنبخشة التركي، إلى الاستعانة بترجمة "غوغل" للغة العربية، من أجل الترويج لاسم اللاعب المغربي نبيل درار، والتعريف بمميزاته وإمكانياته الكروية، بحثا عن فرق تخلّصهم منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد عودته إلى تداريب المجموعة بعد نهاية العطلة، إذ يفضّل أغلبهم رحيله عن الفريق رفقة زميله المغربي عاطف شحشوح.

وجاءت تدوينات بعض الجماهير التركية على الشكل التالي: "نبيل درار لعب كرة القدم في موناكو.. لعب في كأس العالم 2018. هو أيضا مسلم، ثمن بيعه يساوي مبلغ 5 ملايين يورو".. "درار هو أفضل لاعب، أتمنى أن لا يقدم فريقنا على بيعه".. "نعرض عليكم هذا اللاعب، إنه لاعب كرة قدم جيد جدا"، فيما رافق الأنصار تدويناتهم بالإشارة إلى الحسابات الرسمية لبعض الأندية الخليجية، أمثال النصر، الهلال السعوديين، الوحدة، العين من الإمارات، السد والغرافة القطريين.

وتفاعل جمهور الخليج بشكل كبير مع التدوينات المذكورة والتي وصفها البعض بـ"الطريفة"، فيما اتّجهت بعض الفرق الخليجية إلى نفي أي مفاوضات مع إدارة نادي فنربخشة التركي للظفر بصفقة اللاعب الدولي نبيل درار، بعدما تم الترويج لإشاعات توقيعه في كشوفات أحد الأندية السعودية.

وفي ظل الضغط الجماهيري الذي يعيشه اللاعب نبيل درار رفقة فريقه فنربخشة التركي، سيكون على لاعب المنتخب المغربي البحث عن وجهة أخرى قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما أكدت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، أن درار قد اقترب من الانتقال إلى نادي تولوز الفرنسي، في وقت نفت فيه أخرى هذه المعطيات نقلا عن إدارة الفريق الفرنسي، ليظل مستقبل اللاعب غامضا، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تطوّرات جديدة.

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