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الرئيسية | رياضة | "سندباد الشرق" يدشن العودة بتعادل من بركان

"سندباد الشرق" يدشن العودة بتعادل من بركان

"سندباد الشرق" يدشن العودة بتعادل من بركان
هسبريس - متابعة
السبت 25 غشت 2018 - 20:42

تعادل فريق نهضة بركان مع ضيفه مولودية وجدة، العائد حديثا إلى قسم الأضواء، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان في افتتاح منافسات الدورة الأولى للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم .

وكان الفريق الوجدي "سندباد الشرق" سباقا للتسجيل في الدقيقة 87 عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سفيان باحسا، قبل أن يوقع المحترف الطوغولي فودو لابا كودجو هدف التعادل للفريق البركاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء أيضا.

وستقام في وقت لاحق من مساء اليوم المباراة الثانية عن الدورة وستجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تجرى باقي اللقاءات يومي الأحد والإثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - oujdi السبت 25 غشت 2018 - 21:11
برافو لشبان المولودية على التعادل و لوجادة و لبراكنة الي عطاو درس للجماهير الأخرى في حسن الأخلاق ماشي بحال شي ناس من نفس المدينة و كينوضو الفوضى. برافو لناس الشرق
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12
2 - Le Sage السبت 25 غشت 2018 - 21:16
Un match qui n'a pas tenu ses promesses. L'équipe de Berkane était tactiquement nulle. Il est impérativement changer d'entraîneur car l'équipe n'a pas d'identité. Chaque joueur joue comme il veut. On sent pas qu'il y a une touche de l'entraîneur. L'équipe manque des joueurs qui percent la défense qui osent pas des joueurs qui tournent la ballon sans aller droit au but. Il faut aussi entrer des jeunes joueurs de Berkane pour rajeunir l'équipe. Nous sommes loin de l'époque de Boushaba Harras chaouch Maghfour et d'autres. Conclusion il faut chercher un entraîneur français même du 3ème division.
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-2
3 - خليلوفيتش السبت 25 غشت 2018 - 21:27
نتيجة منطقية لقطات جميلة و تحية لعزيز قرقاش على صرامته مع لاعبيه من أجل لعب الكرة و الابتعاد عن عن كثرت الإحتجاجات على الحكم و مسيرة موفقة للفريقين
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1
4 - Fouad de berkane السبت 25 غشت 2018 - 21:40
Un jeu des quartiers pour les deux équipes dans un terain bien décoré a haut niveau et avec des dépenses d argent et des sommes énormes. On fait tous semblant comme quoi on a des équipes professionnelles. Je propose de mettre cet argent dans d autres secteurs que vous connaissez tous et laisser le foot lamaliha.
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5 - oujdi السبت 25 غشت 2018 - 22:00
à Mr Fouad de BERKANE, ce dicours pessimiste est révolu depuis longtemps je te conseille d'aller voir ailleurs
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