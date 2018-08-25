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كُتّاب وآراء
"سندباد الشرق" يدشن العودة بتعادل من بركان
تعادل فريق نهضة بركان مع ضيفه مولودية وجدة، العائد حديثا إلى قسم الأضواء، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان في افتتاح منافسات الدورة الأولى للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم .
وكان الفريق الوجدي "سندباد الشرق" سباقا للتسجيل في الدقيقة 87 عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سفيان باحسا، قبل أن يوقع المحترف الطوغولي فودو لابا كودجو هدف التعادل للفريق البركاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء أيضا.
وستقام في وقت لاحق من مساء اليوم المباراة الثانية عن الدورة وستجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تجرى باقي اللقاءات يومي الأحد والإثنين.