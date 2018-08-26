المغربي مختار ينقذ "أنقرة غوجو" من الهزيمة

هسبريس - الأناضول

أنقذ المغربي يونس مختار، السبت، فريقه أنقرة غوجو من الهزيمة أمام ضيفه طرابزون سبور ليتعادلا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أنقرة غوجو إلى 4 نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف طرابزون سبور، حيث يتصدر بشيكطاش الترتيب برصيد 6 نقاط.

بادر طرابزون سبور بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28 عن طريق التشيكي فيليب نوفاك، إلا أن أنقرة غوجو أدرك التعادل في الدقيقة 43 عبر الفرنسي ريكاردو فاتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتبادل الفريقان الهجمات في شوط المباراة الثاني، حتى جاءت الدقيقة 80 ليستعيد طرابزون سبور التقدم مجددًا عبر الكولومبي هوغو رودليغا.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز طرابزون سبور، نجح أنقرة غوجو في إحراز التعادل في الدقيقة 90 عبر المغربي يونس مختار ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.