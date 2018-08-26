جمهور النصر السعودي ينتقد التعاقد مع حمد الله

هسبورت - أمال بلحاج*

عَاتب جمهور فريق النصر السعودي، إدارة ناديه على التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انفصاله عن فريق الريان القطري الذي كان يرتبط معه بعقد يمتد إلى غاية 2019، بسبب الإصابة التي كان قد تعرّض لها خلال الموسم الماضي، وأبعدته عن الملاعب الكروية لفترة طويلة.

وأطلقت الجماهير "النصراوية" حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تنتقد من خلالها الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة بالتعاقد مع المهاجم الدولي عبد الرزاق حمد الله على الرغم من معاناته من الإصابة، حيث رافق الأنصار حملتهم بـ"هاشتاغ": "حمد الله_لاعب_معطوب_ومطرود_من قطر"، في إشارة منهم إلى أن نادي الريان القطري قد تخلى عنه وفسخ عقده بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

وتساءل أنصار النصر السعودي، عن اختيار إدارتهم التعاقد مع اللاعب خلال "المركاتو" وهي على علم مسبق بنوع الإصابة التي يعاني منها، خصوصا وأن "رأس الحربة" يعد من المراكز المهمة داخل المجموعة، إذ على المسؤولين الإقدام على صفقة أخرى، بدلا من جلب لاعب "معطوب"، على حد تعبير الجماهير.

ودافعت فئة قليلة عن صفقة المغربي عبد الرزاق حمد لله، مؤكدة على أن إدارة النصر ليست بـ"الغبية"، لكي تتعاقد مع لاعب مصاب خلال "المركاتو"، خصوصا وأن من شروط الانضمام إلى الفريق هو اجتياز الاختبار الطبي بشكل جيد، وإلا ما كان تم التعاقد معه والتوقيع على انضمامه إلى الفريق.

الفئة نفسها، أشادت بتعاقدات فريقها مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ قامت بـ"مركاتو" جيد بضمها للاعبين كبار من قيمة المغربيين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، البرازيليين أراجو بيتروس وجوليانو دي باولا، والبيروفي كريستيان راموس والنيجيري أحمد موسى، في انتظار ما سيقدمونه من إضافة خلال هذا الموسم.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي، قد أعلنت عن تعاقدها مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد فسخ عقده مع فريق الريان القطري بالتراضي، لينضم بذلك إلى الثنائي المغربي نور الدين أمرابط ومحمد فوزير وتركيبة قوية من اللاعبين المتمرّسين.

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