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الرئيسية | رياضة | الرجاء يهزم ضيفه شباب الريف الحسيمي بسداسية

الرجاء يهزم ضيفه شباب الريف الحسيمي بسداسية

الرجاء يهزم ضيفه شباب الريف الحسيمي بسداسية
هسبريس - متابعة
السبت 25 غشت 2018 - 23:19

أكرم فريق الرجاء البيضاوي وفادة ضيفه شباب الريف الحسيمي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة الأولى للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وتعاقب على تسجيل أهداف فريق الرجاء البيضاوي كل من سيف الدين علامي (د7) و سفيان رحيمي (د33) ومحسن ياجور ثنائية (د56 و68) وزكريا حذراف (د81)، وعمر بوطيب (د86) .

وأكمل الفريق الحسيمي المباراة بعشرة لاعبين بعدما تم طرد حارس المرمى ياسين الحواصلي في الدقيقة 61 لتلقيه بطاقة حمراء وهي الأولى في الموسم.

عن الدورة ذاتها تعادل فريق نهضة بركان مع ضيفه مولودية وجدة ، العائد حديثا إلى قسم الأضواء، بهدف لمثله في مباراة افتتاح منافسات البطولة الاحترافية التي أقيمت على أرضية الملعب البلدي ببركان .

وكان الفريق الوجدي "سندباد الشرق" سباقا للتسجيل في الدقيقة 87 عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سفيان باحسا ، قبل أن يوقع المحترف الطوغولي فودو لابا كودجو هدف التعادل للفريق البركاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء أيضا.

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