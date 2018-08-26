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كُتّاب وآراء
رابطة "لاليغا" تفتح تحقيقا حول ملعب بلد الوليد
فتحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) ملفا تأديبيا ضد نادي بلد الوليد بسبب حالة ملعبه "خوسيه زوريا" التي ظهرت مترديه خلال مباراة الفريق أمس أمام برشلونة في الجولة الثانية من الدوري.
وكتب رئيس الرابطة، خابيير تيباس، على حسابه بشبكة "تويتر" إن "حالة العشب في خوسيه زوريا لم تلب الحد الأدنى من شروط منافسة مثل الليغا، بالتأكيد جاري فتح ملف تأديبي لتحديد المسؤوليات".
وارتفع العشب في عدة أجزاء من الملعب خلال مباراة أمس التي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.
وعقب اللقاء أبدى المدير الفني لبرشلونة إرنستون فالفيردي استياءه من ارضية الملعب، مشيرا إلى أنه كان يخشى أن تتسبب في وقوع إصابات.
أما مدرب بلد الوليد، سرخيو جونزاليس، فأوضح أن النادي "لم يكن لديه الكثير ليقوم به وفعل كل ما بوسعه ليكون في أفضل حالة".
وأشار جونزاليس إلى أن العشب "كان هو نفسه للجميع"، لذلك اعتبر أن الخيار الوحيد كان "التأقلم" على الوضع