ديربي "الأولتراس" ينطلق قبل بداية الدوري المغربي

هسبورت - آمال لكعيدا*

استولى أعضاء من فصيل "وينرز"، المشجع لفريق الوداد البيضاوي، على مجموعة "بوندرولات" وأثواب مطبوعة خاصة بفصيل "غرين بويز"، المشجع للرجاء البيضاوي؛ وهو ما أعلن عن انطلاق "ديربي" أولتراس المدرجين الجنوبي والشمالي مبكراً، قبل حتى انطلاق منافسات البطولة "برو".

وتعود تفاصيل الحادث إلى منتصف ليلة أول أمس، بحي بورنازيل بالدار البيضاء، عندما قاد بعض من أعضاء فصيل "وينرز" هجوماً على أعضاء من مجموعة "غرين بويز"، بغرض سلبهم "بوندرولات" الفصيل وبعض الأثواب المطبوعة بشعارات "الماسترز 05"؛ وهو ما نجح فيه "الوينريون"، بعد نشوب اشتباكات وفوضى بالمنطقة.

وأدت هذه المواجهات إلى هلع الساكنة بمنطقة بورنازيل، فضلاً عن تعرض أعضاء المجموعتين لإصابات وتخريب عدد من السيارات التي كانت مركونة قرب مكان الحدث؛ فيما تحدثت أخبار غير رسمية عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين في هذه الواقعة، وتقديمهم للعدالة.

وخرجت عديد من المجموعات "الودادية" على فايسبوك بصور للمسروقات، حيث جرى قلبها والتقاط صور لها، كما تنص على ذلك "قوانين الأولتراس"، كنوع من إعلان الانتصار.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com