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السكتيوي يستدعي 18 لاعبا لمواجهة توغو بور
الاثنين 27 غشت 2018 - 04:20
وجه عبد الهادي السكتيوي، مدرب فريق الوداد البيضاوي، الدعوة لـ18 لاعبا لمواجهة بور التوغولي، غدا الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت القائمة كالآتي:
رضا التكناوتي، بدر الدين بن عاشور، نعيم أعراب، بدر كدارين، كومارا إبراهيما، عبد الحميد الكوثري، إبراهيم النقاش، صلاح الدين السعيدي، جمال آيت بن يدر، فيصل حدادي، أنس الأصباحي، وليد الكرتي، بابا توندي، إسماعيل الحداد، أيمن حسوتي، أمين تيغزوي، ويليام جيبور، رشيد حسني.