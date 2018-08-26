24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/08/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- الرئيس ويا يهدي المدرب فينغر أرفع وسام ليبيري
- ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس"
- تلوث الهواء يزيد مخاطر الإصابة بالكلى المزمن
- أسرة المغني الراحل "برنس" تتهم طبيبا بالإهمال
الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)
- الغموض يلف تورط سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة بفرنسا - (143)
- مطالب بعلاج ضحية الاغتصاب الجماعي .. ووزارة الصحة تتدخل - (69)
- محتجون ينددون باغتصاب قاصر في أولاد عياد - (46)
- تل صغير يخفي "بحيرات الواد الحار" عن أعين الملك بمارتيل - (44)
- السناتور الأمريكي الراحل جون مكين .. أسير حرب ومتمرد عنيد - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الكعبي يسجل هدفا حاسما في الدوري الصيني
الأحد 26 غشت 2018 - 20:00
تمكن أيوب الكعبي، المهاجم المغربي المحترف بالدوري الصيني، من تسجيل هدف حاسم لفريقه "هيبي فروتيشن"، في مباراة انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما.
وأظهر الكعبي عن علو كعبه، بعد أن أدخل كبديل في الدقيقة الـ79، ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ83 محققا التقدم لفريقه بهدفين لواحد، قبل أن يتمكن الفريق المضيف "شانغشون ياطاي" من تعديل الكفة في الدقيقة الـ89.
يذكر أن هدف السبق لفريق الكعبي كان من تسجيل اللاعب إيسكييل لافيزي في الدقيقة الثامنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبدالرحمان الأحد 26 غشت 2018 - 20:12
الله يسهل عليه ياربي شكرا هسبريس على تزويدنا بأخبار الكعبي والاعبين المغاربة في شتى انحاء المعمورة
واصلو
واصلو
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1