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الرئيسية | رياضة | الكعبي يسجل هدفا حاسما في الدوري الصيني

الكعبي يسجل هدفا حاسما في الدوري الصيني

الكعبي يسجل هدفا حاسما في الدوري الصيني
هسبريس من الرباط
الأحد 26 غشت 2018 - 20:00

تمكن أيوب الكعبي، المهاجم المغربي المحترف بالدوري الصيني، من تسجيل هدف حاسم لفريقه "هيبي فروتيشن"، في مباراة انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما.

وأظهر الكعبي عن علو كعبه، بعد أن أدخل كبديل في الدقيقة الـ79، ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ83 محققا التقدم لفريقه بهدفين لواحد، قبل أن يتمكن الفريق المضيف "شانغشون ياطاي" من تعديل الكفة في الدقيقة الـ89.

يذكر أن هدف السبق لفريق الكعبي كان من تسجيل اللاعب إيسكييل لافيزي في الدقيقة الثامنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالرحمان الأحد 26 غشت 2018 - 20:12
الله يسهل عليه ياربي شكرا هسبريس على تزويدنا بأخبار الكعبي والاعبين المغاربة في شتى انحاء المعمورة
واصلو
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