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الرئيسية | رياضة | يوسفية برشيد يبدأ موسمه بالفوز على حسنية أكادير

يوسفية برشيد يبدأ موسمه بالفوز على حسنية أكادير

يوسفية برشيد يبدأ موسمه بالفوز على حسنية أكادير
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 26 غشت 2018 - 22:05

حقق فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، فوزه الأول في البطولة الاحترافية على حساب ضيفه حسنية أكادير، على أرضية الملعب الملعب البلدي لبرشيد، بهدف دون رد، برسم أولى جولات الدوري.

وسجل المهاجم مامادو ديمبيلي، الهدف الوحيد في المباراة لفريقه يوسفية برشيد في حدود الدقيقة 24، بعد هفوة دفاعية فادحة من اللاعب "السوسي" الشاب سعد مورسلي، مانحا بذلك أولى ثلاث نقاط في البطولة للفريق "الحريزي".

ولم يظهر لاعبو الحسنية أي رد فعل بعد هدف ديمبيلي، حيث بقي أداء ومردود رفاق العميد جلال الداودي، محتشما طيلة فترات الجولة الثانية، رغم تضييع بعض الفرص السانحة التهديف، كانت أبرزها كرة كريم البركاوي في الدقيقة 84.

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