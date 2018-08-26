أولمبيك خريبكة يدك شباك المغرب التطواني بهدفين

صالح الخزاعي من خريبكة

استهل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم مشاركته في البطولة الاحترافية الحالية بفوزه، مساء اليوم بملعب الفوسفاط، على فريق المغرب التطواني بهدفين لهدف واحد.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول اتسم بالندية منذ انطلاقته، حيث قام أصحاب الأرض بمحاولات لهز شباك الضيوف، لكنهم لم ينجحوا في ذلك إلا في تمام الدقيقة 13 حين تمكن اللاعب رضى هجهوج من استغلال ضربة خطأ قرب مربع العمليات وترجمها إلى هدف.

وحاول لاعبو فريق المغرب التطواني معادلة الكفة من خلال شن هجمات مرتدة وسريعة، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة الفعّالة حال دون تمكنهم من هزم الحارس صلاة الدين شهاب.

وفي الوقت الذي أخفق الضيوف في تسجيل هدف التعادل، تمكن اللاعب المهدي الهاكي، في تمام الدقيقة 36، من مباغتة حارس المغرب التطواني، وإضافة هدف ثانٍ لفائدة "فريق الفوسفاط"، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول من اللقاء.

وعرفت الدقائق الأولى من الشوط الثاني محاولات جادة من جانب الفريقين دون أن تثمر أي هدف إلى أن تمكن سليمان كاروك مسكين، لاعب فريق المغرب التطواني، من تسجيل الهدف في تمام الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.

وفي سياق آخر، افتتحت جماهير أولمبيك خريبكة شعاراتها بتوجيه انتقادات لاذعة إلى رئيس النادي وباقي أعضاء المكتب المسير، محملين إياهم مسؤولية تدني مستوى الفريق خلال الموسم الماضي، وعجزهم عن تسيير النادي بالكيفية المرجوّة.