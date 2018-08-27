محمد صلاح يهاجم الاتحاد المصري لكرة القدم

هسبريس - متابعة

هاجم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، الاتحاد المحلي للعبة مجددًا.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال صلاح "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

ولم يكشف صلاح عن طبيعة الخلاف بينه وبين مسؤولي الاتحاد المصري للعبة.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الأزمات للفرعون المصري مع اتحاد الكرة على رأسها استخدام صورته منفردًا على طائرة الفراعنة قبل أن يتم تغييرها بسبب شكاوى اللاعب ووكيله.

بالإضافة لاستغلاله سياسيًا في أزمة الرئيس الشيشياني رمضان قاديروف خلال المشاركة بنهائيات كأس العالم في روسيا عندما منحه وسامًا لمجهوداته وتألقه مع النادي الإنجليزي.