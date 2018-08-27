لوبتيغي: لا مشكلة في وجود ثلاثة حراس بالريال

أوعنا بلعيد

وصف الإسباني جولين لوبتيغي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مباراة فريقه ضد جيرونا، التي جرت يوم أمس برسم الجولة الثانية من الدوري الإسباني لاليغا، بـ"المعقدة جدا"، وتحدث عن تفاصيل تهم الجماهير.

وقال لوبتيغي، خلال التصريح الذي أدلى به عقب تحقيق ناديه للفوز بـ4/1 أمام مضيفه جيرونا: "لقد حاولت أن أوضح، في وقت سابق، مسألة وجود كل من كيلور نافاس وتبوت كورتوا ضمن صفوف الفريق؛ لكن من الواضح أنه من الصعب فهم ذلك. لدي حارسان رائعان وهم ثلاثة بوجود كيكو كاسيا، وهذا شيء إيجابي للفريق وليس بمشكلة، وسنقرر يوما بعد آخر، راهنت على الحارس كيلور نافاس، والحقيقة أنه يقوم بعمل جيد جدا، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل، هناك منافسة شرسة بين اللاعبين وهذا يدعم الفريق".

وتحدث لوبيتغي، أيضا، عن قراره الذي فاجأ بعض أنصار ريال مدريد، والمتعلق بإجلاس الكرواتي لوكا مودريتيش، والاعتماد عليه كورقة بديلة في الشوط الثاني خلال جولتين بالليغا، قائلا: "لوكا مودريتيش ورفائيل فاران صحيح أنهما وصلا في وقت متأخر عن زملائهم بعد أكثر من 20 يوما؛ لكن هذا الأسبوع كان جيدا في التدريبات، ورويدا رويدا ستتحسن الأمور، هناك بدائل ومنافسة، وهذا الأمر جيد للفريق".

وبخصوص تبديله للبرازيلي مارسيلو في الدقيقة الـ60 من زمن الشوط الثاني وإشراك رفائيل فاران مكانه، قال: "ريال مدريد قام بأمور جيدة في الشوط الأول أمام منافسه جيرونا؛ ولكن تم منح الخصم الفرصة لتمرير الكثير من الكرات قبل أن يهدأ الوضع بعد تسجيلنا للهدف الثاني لتصبح النتيجة 2/1، بتغيير مارسيلو أردت أن أدعم طرف الملعب، لأن المنافس قام بالتغييرات وكانوا متميزين في الكرات الهوائية".

ووصف لوبتيغي المباراة التي جمعت ناديه بجيرونا بـ"المعقدة جدا"، مشيرا إلى أن المنافس لعب بشكل جيد جدا، خصوصا في طريقة نقلهم للكرة، إذ سجلوا الهدف الأول وكانوا قادرين على تسجيل الهدف الثاني وساعدهم على ذلك وجودهم معا لفترة طويلة مع وصول مدرب مثل أوسيبيو الذي يعرف كيف يتعامل مع الكرة، مشيدا في الوقت ذاته بقدرات فريقه وقوته الذهنية في التغلب على الشدائد وهي من متطلبات الدوري الذي يجب التعامل مع مبارياته: "في مباريات صعبة مثل هذه يجب أن تظهر عقليتك.. في الشوط الأول، قمنا بأمور جيدة أيضا؛ لكننا كنا على عجلة من أمرنا وبادرنا نحو الهجوم وكانت لدينا فرص، بعد الاستراحة تحسن الفريق، سأكررها مرة أخرى.. لهذا السبب أعطي هذا الفوز قيمة كبيرة".

يشار إلى أن شباك الدولي المغربي ياسين بونو، حارس نادي جيرونا الأساسي، استقبلت 4 أهداف يوم أمس، أمام هجوم النادي الملكي والتي تناوب على تسجيلها كل من سيرجيو راموس، وكريم بنزيمة (هدفان) وغاريت بيل، بينما سجل هدف الفريق المضيف اللاعب بورخا غارسيا في الدقيقة الـ17.