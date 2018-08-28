حمد الله يحمل الرقم الأسطوري في النصر السعودي

هسبورت*

تقرر أن يرتدي المغربي عبد الرزاق حمد الله، الوافد الجديد على صفوف النصر السعودي، من فريق الريان القطري خلال الميركاتو الصيفي، الرقم 9.

ويملك هذا الرقم خصوصية في الفريق الأصفر، كونه الرقم الذي حمله الأسطورة ماجد عبد الله، حيث سيعيد حمد الله إحياء هذا الرقم، بعد أن علق في الموسم الماضي في النصر، إذ كان اللاعب نايف هزازي آخر من ارتداه في الفريق.

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