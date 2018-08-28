"شيشة أغويرو" تثير جدلا داخل "مانشستر سيتي"

أوعنا بلعيد

أكدت صحيفة سكاي سبورتس البريطانية أن إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لن تتخذ أي إجراء عقابي في حق الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بعد "الفيديو" الذي ظهر فيه اللاعب وهو يدخن "الشيشة"، والذي انتشر بشكل كبير عقب نشره من قبل صديق له على الموقع الاجتماعي "أنستغرام".

وقالت الصحيفة إن إدارة "الفريق الأزرق" على دراية بـ"الفيديو" الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الأرجنتيني أغويرو وهو يدخن "الشيشة" رفقة عارضة الأزياء لولا ماجلين، ورغم الضجة التي أثارها فإنها لن تتخذ أي إجراء عقابي في حقه.

وكانت صحيفة "ذا صن" نشرت مقطع "الفيديو" الذي يظهر فيه المهاجم الأرجنتيني وهو يدخن "الشيشة" رفقة صديقته، مشيرة إلى أن مهاجم السيتزن كانت لديه "شيشة" خاصة به، وهو الأمر الذي لن يمر دون توبيخ له من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي وضع قوانين صارمة بشأن ما يتناوله أفراد المجموعة من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

ونال المهاجم الأرجنتيني أغويرو، الذي بصم على أداء جيد رفقة ناديه في بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات، انتقادات كثيرة بسبب فعلته من قبل المحللين وكذا المشجعين، واصفين ما فعله بـ"الأمر غير الجيد"، إذ من المفترض في اللاعب أن يكون مثلا أعلى وقدوة للبقية، وحادثته لا تبعث رسالة جيدة للمشجعين الشباب.