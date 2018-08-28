24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك (5.00)

  2. بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد (5.00)

  3. دراسة: اكتئاب الأم يضر الصحة النفسية للأطفال (5.00)

  4. توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬ (5.00)

  5. مهرجان "الطوايط" يجمع "العرب والأمازيغ" في طقوس احتفالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "شيشة أغويرو" تثير جدلا داخل "مانشستر سيتي"

"شيشة أغويرو" تثير جدلا داخل "مانشستر سيتي"

"شيشة أغويرو" تثير جدلا داخل "مانشستر سيتي"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 04:40

أكدت صحيفة سكاي سبورتس البريطانية أن إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لن تتخذ أي إجراء عقابي في حق الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بعد "الفيديو" الذي ظهر فيه اللاعب وهو يدخن "الشيشة"، والذي انتشر بشكل كبير عقب نشره من قبل صديق له على الموقع الاجتماعي "أنستغرام".

وقالت الصحيفة إن إدارة "الفريق الأزرق" على دراية بـ"الفيديو" الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الأرجنتيني أغويرو وهو يدخن "الشيشة" رفقة عارضة الأزياء لولا ماجلين، ورغم الضجة التي أثارها فإنها لن تتخذ أي إجراء عقابي في حقه.

وكانت صحيفة "ذا صن" نشرت مقطع "الفيديو" الذي يظهر فيه المهاجم الأرجنتيني وهو يدخن "الشيشة" رفقة صديقته، مشيرة إلى أن مهاجم السيتزن كانت لديه "شيشة" خاصة به، وهو الأمر الذي لن يمر دون توبيخ له من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي وضع قوانين صارمة بشأن ما يتناوله أفراد المجموعة من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

ونال المهاجم الأرجنتيني أغويرو، الذي بصم على أداء جيد رفقة ناديه في بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات، انتقادات كثيرة بسبب فعلته من قبل المحللين وكذا المشجعين، واصفين ما فعله بـ"الأمر غير الجيد"، إذ من المفترض في اللاعب أن يكون مثلا أعلى وقدوة للبقية، وحادثته لا تبعث رسالة جيدة للمشجعين الشباب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.